-Çalışanların hazırlığı

-İşletme sahibi ile röp.

-Müşteri ile röp.

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( İSTANBUL ) - Restoranları açılan işletmeciler sevinçli: "Sektör olarak dün gece uyumadık desek yeridir"- Ümraniye'de restoranlar kapılarını açtı, ilk müşterilerini ağırladı İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından Ümraniye'de kafe ve restoran gibi işletmeler bugün ilk müşterilerini aldı. Müşterilerden Yasin Arı, "Bu koşullarda devam ederse tabi ki biz de halk olarak açık kalmasını isteriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini restoran ve kafelerin sabah 07.00 ile 19.00 saatleri arasında işletmenin yarı kapasitesi kadar müşteri alabileceklerini duyurmuştu. Açıklanan karar sonrası Ümraniye'de de kafe ve restoran sahipleri sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarını tamamlayarak kapılarını müşterilerine açtı. İşletme sahipleri müşterilerinin HES kodunu kontrol ettikten sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak ağırlamaya başladı.

Öte yandan işletme sahipleri ve müşteriler kaldırılan kısıtlama kararından memnun olduklarını belirtti.

"Dün gece uyumadık desek yeridir" İşletme sahibi Himmet Polat, “Sektör olarak dün gece uyumadık desek yeridir. Restoranların açılacağını duyunca herkes gece boyunca hazırlıklarını yaptı. Gece boyunca çalışmalarımızı sürdürüp, sabah kapılarımızı açtık. Restoran ve kafelerin açılması müşterileri de memnun etti. Bundan sonraki süreçte hem müşterilerimiz hem biz dikkatli olursak umarım daha da kapanmayız. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Masa üzerinde tüm önlemlerimiz hazır vaziyette. Devletimizin yanında, aldığı kararlarının arkasındayız” diye konuştu.

Yasakların kalkması sonrası restoranta elen müşterilerden Yasin Arı, ”Pandemi nedeniyle uzun süredir restorantlara gidemiyorduk. Gördüğümüz kadarıyla koronaya karşı tedbirlerde alınıyor. Tabak ve bardaklar jelatinlenmiş. Masalarda kolanya var. Bu koşullarda devam ederse tabi ki biz de halk olarak açık kalmasını isteriz” dedi.

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