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Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Alkol Hastane Polis Merkezi Bild 

--Ekiplerden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın ofisinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alkollü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre B.K. ve Z.Ş restoranın ofisinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. Z.Ş.’ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren bir şahıs B.K.’ya ateş etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken yaralı B.K. ve Z.Ş. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. B.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan Z.Ş.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olayın ardından restoranda inceleme yapan ekipler restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere üzere polis merkezine götürürken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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