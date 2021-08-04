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Restoranda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yakalandı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Restoranda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yakalandı

Restoranda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yakalandı

ARŞİV

Polis Merkezi Silahlı Kavga Akalan Gözaltı Polis Ekipleri 

-FOTO

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde restoranda iki grup arasında çıkan silahlı kavga neticesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olay ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan alkollü restoranda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Z.Ş. B.Y. ve F.F.B. isimli şahıslar yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Birol Kibar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen M.Ş., Z.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C. isimli şahısları, suç aleti tabancalar ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (HFV-
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