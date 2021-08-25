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Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi

Restoran sahibinin dikkati faciayı önledi

Olay yeri

Çatı Katı İtfaiye Aracı Yangın Altın Yangına Müdahale 

-ekipler
-detaylar

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çatıdan çıkan dumanı fark ederek durumu hemen itfaiyeye bildiren restoran işletmecisi, yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemiş oldu.Yangın, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan Şapkacı Hoca apartmanının çatı katında çıktı. Kısa süre önce tadilat yapıldığı öğrenilen apartmanın çatı katından çıkan dumanları binanın yan tarafında restoran işleten Davut Gültekin fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Gültekin, daha sonra binada yaşayanları tahliye etmek için yoğun dumanın olduğu binaya girdi. Kapıların zillerine basarak ancak 3. kata kadar çıkabilen Gültekin, binanın tamamen boş olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.Restoran işletmesinin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen 6 itfaiye aracı ve bir merdivenli araçla yangına müdahale edildi. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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