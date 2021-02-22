Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Restoran görünümlü bilardo salonunda 20 kişi yakalandı

Restoran görünümlü bilardo salonunda 20 kişi yakalandı

Polisin 20 kişiyi duvara dizip arama yapması

Para Cezası Küçük Çocuk Bilardo İnternet Kafe Zabıta 

-Duvara dizili şahıslardan genel detay görüntü
-Polisin kimlik kontrolü yapması
-Yaşı küçük çocuklar
-Çocukların neden geldiğini söylemesi

( ADANA )- Adana’da bilardo oynarken yakalanan 2’si çocuk 20 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası verildi ADANA

- Adana’da restoran görünümlü bilardo salonunda, bilardo oynarken yakalanan 2’si çocuk 20 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis pandemi nedeniyle sadece paket servisi yapan restoranın arka kısmına çok sayıda kişinin girip çıktığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine restorana yaptığı baskında ön tarafı restoran olan işletmenin arka tarafına merdivenle çıkılan yere bilardo salonu ve internet kafe açıldığını belirledi. Polis ayrıca yaptığı baskında pandemi nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinin açık olduğunu ve içeresinde 2’si 12 yaşında 20 kişinin bilardo ve internette oyun oynadığını tespit etti. Polis 20 kişiyi duvara yaslayıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra pandemi nedeniyle 3 bin 180’er lira para cezası uyguladı. Polis işletmeyi de zabıtayı çağırarak kapattırdı. Kafede bulunan iki yaşı küçük çocuğun ise ağabeylerini aramaya geldiklerini söyledi.

(FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Dünya Şampiyonu Ralph Eckert'ndan Bilardo ŞovuDünya Şampiyonu Ralph Eckert'ndan Bilardo Şovu
Türkiye Pool ŞampiyonasıTürkiye Pool Şampiyonası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı