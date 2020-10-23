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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Polis Bild Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden genel görüntüler
-Polisten görüntüler
-Hastane’nin tabelası
-Hastaneden genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kadın erkek arkadaşı ve onun annesiyle restoranda tartışıp dışarı çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Meltem A. (33), ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı ve onun annesiyle restoranda oturdukları sırada tartışıp kavga etti. Daha sonra restoran dışarısına çıkan Meltem A., kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Meltem A., yere düştü. Durum fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Meltem A.’yı Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı. Meltem A.’yı tabanca ile yaralayan şüpheli ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor.
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