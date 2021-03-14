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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Resepsiyondaki tartışmaya baba da dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Olayın yaşandığı bölgede gündüz görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri 

-Otelin camlarının kırık olması
-Olay yerinde bulunan araçtan görüntü
-Otelin dış görüntüsü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da dün gece geç saatlerde bir otelin resepsiyon bölümünde çıkan tartışma sokağa taşındı. Resepsiyon çalışanının babasının da dahil olduğu silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, Sur ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerinde otele gelen 3 kişi ile resepsiyonda bulunan görevli arasında tartışma yaşandı. Otele gelen şahıslar tartışmanın ardından camları kırıp bölgeden kaçtı. Yaşanan olay üzerine resepsiyon çalışanı durumu babası olan otel sahibine bildirdi. İsmi öğrenilemeyen otel işletmecisi, iş yerinde beklediği sırada şahıslar yeniden otele gelip tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine otel işletmecisi belinden çıkardığı tabancayla şahısların üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Cengin Akgün, başına isabet eden kurşun sebebiyle hayatını kaybederken, resepsiyon görevlisi ile otele gelen 2 kişi de yaralandı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cengiz Akgün'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Otel işletmecisinin gözaltına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. (SI-YRT-
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