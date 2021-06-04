Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Reşadiye Ülkü Ocakları binasında yangın

Reşadiye Ülkü Ocakları binasında yangın

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ülkü ocaklarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi

Ülkü Ocakları Ocaklar Nadan Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-Binadan çıkan dumanlar
-Yanan kitap ve giysiler
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Ülkü Ocakları binasında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi belediye iş hanın üçüncü katında bulunan ülkü ocaklarında akşam saatlerinde yangın çıktı. Binadan siyah dumanları yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yardım için toplanan kitap ve giysilerim olduğu odada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar oluştu. Yangının kesin nedenin tespit edilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, yangının binada kimsenin olmadığı sırada çıktığını, yangının çıkış nedenin tespiti için ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Başbuğ Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve KurultayıBaşbuğ Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement