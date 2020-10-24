Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Reşadiye, doğalgazla tanışacak

Reşadiye, doğalgazla tanışacak

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğalgaz çalışmaları

Doğalgaz Kış Mevsimi Doğalgaz Hattı 

-Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çalışmaları yerinde incelemesi
-Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, röp
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, 76 kilometrelik ana doğalgaz hattında sona yaklaşıldığını söyledi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde doğalgaz verilmesi için başlatılan çalışmaların kış mevsimine kadar tamamlanması planlanıyor. Niksar ilçesinden Reşadiye ilçesine getirilen 76 kilometrelik hattın bin 800 metrelik son etabında çalışmalar hızla devam ediyor. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, ana hatla birlikte Çermik Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin doğalgazla buluşturulması - için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz “Yüklenici firma tarafından hatların kazılması ve döşenmesi için gerekli çalışmalarda sona gelindi. Taşlıca köyümüz mevkiindeki en zorlu yer olarak görülen tepede boruların döşenmesi ve kapatma işlemleri yapıldı. Şu an için doğalgaz boruları test aşamasında. Bunun içinde Bereketli Beldesinde devam eden test çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alıyoruz. Hızlı bir şekilde borulardaki test işlemleri tamamlanarak doğalgazı ilçemize getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
(Nİ-GF-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı