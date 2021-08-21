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Rehine krizi sürüyor...Çorum Emniyet Müdürü Gülser ve özel harekat polisleri olay yerinde
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Rehine krizi sürüyor...Çorum Emniyet Müdürü Gülser ve özel harekat polisleri olay yerinde

Rehine krizi sürüyor...Çorum Emniyet Müdürü Gülser ve özel harekat polisleri olay yerinde

Özel Harekat Polislerinden detay

( ÇORUM )- Rastgele ateş açıp berberi rehin alan şahsı ikna çalışmaları sürüyor ÇORUM

Rehin Güvenlik Önlemi Ülser Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 


- Çorum'da pompalı tüfekle berber dükkanına gelen kişi, işyerinde çalışanı bir kişiyi rehin aldı. Polisin rehin alan kişiyi ikna etme çalışmaları devam ediyor.Olay, Albayrak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir berbere elinde pompalı tüfekle giren şahıs, işyerinde çalışan bir kişiyi rehin aldı. İşyeri sahibinin dükkana gelmesini isteyen kişiyi ikna çabaları sürerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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