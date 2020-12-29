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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Rehin aldığı annesini öldürdü

Rehin aldığı annesini öldürdü

olay yerinden detaylar, ele geçirilen silahtan görüntü,

Rehin Şizofreni Hastası Katil Zanlısı Şizofreni Pompalı Tüfek 

-Siyah tişörtlü katil zanlısı baştaki kadın anne

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası Uğur Dönmez, evde tartıştığı annesini pompalı tüfekle rehin aldığı annesini öldürdü. İslahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Uğur D., annesi Vesile Dönmez'i rehin aldı. Annesi ile birlikte kendisini evin bir odasına kilitleyen Uğur D., elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Uğur D., uzun süre polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Özel Harekat polislerinin sevk edildiği bölgede ikna edilemeyen Uğur D., tekrar silahını ateşledi. İçeriden gelen silah sesi üzerine odaya giren ekipler, anneyi yerde cansız bir şekilde buldu. Anne Vesile D'nin öldüğü belirlenirken ekipler Uğur D.'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan pompalı tüfeğe ise el koydu. (SD-
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