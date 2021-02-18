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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili dolayısıyla camilerde dualar edildi

Regaip Kandili dolayısıyla camilerde dualar edildi

camide Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlardan detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ


- Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey camisinde program düzenlendi.
Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey camisinde program düzenlendi.
Kırklareli’nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti. Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.
(HC-
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