Regaip Kandili dolayısıyla camilerde dualar edildi



- Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey camisinde program düzenlendi.

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey camisinde program düzenlendi.

Kırklareli’nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti. Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı.

(HC-



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