Regaip Kandili dolayısıyla camilerde dualar edildi
camide Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlardan detay
( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ
- Kırklareli’nde Regaip Kandili dolayısıyla Hızırbey camisinde program düzenlendi. Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey camisinde program düzenlendi. Kırklareli’nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti. Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı. (HC-
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