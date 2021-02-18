Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili Çamlıca Cami'nde manevi coşku içinde eda edildi

Regaip Kandili Çamlıca Cami'nde manevi coşku içinde eda edildi

Çamlıca Cami detay

İslam Mahya Allah Kandil 

-Vatandaşlar ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Çamlıca Camii'de bir araya geldi. Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Çamlıca Camii'nde düzenlenen kandil programına sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Öte yandan Çamlıca Cami'nin mahyasında 'Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun' yazısı yazarken Türk bayrağı görseli olduğu da görüldü.
Regaip Kandili için Çamlıca Camii'de gelen Hasan Atmaca, "Sayın Cumhurbaşkanımız Çamlıca Camii'yi açtı. Bizde bu mübarek günde buraya geldik. Allah bu mübarek günde inşallah dualarımızı kabul eder. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun" diye konuştu.
(ASK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement