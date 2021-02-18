Regaip Kandili Çamlıca Cami'nde manevi coşku içinde eda edildi

-Vatandaşlar ile röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Regaip Kandili sebebiyle vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak Çamlıca Camii'de bir araya geldi. Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Çamlıca Camii'nde düzenlenen kandil programına sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Öte yandan Çamlıca Cami'nin mahyasında 'Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun' yazısı yazarken Türk bayrağı görseli olduğu da görüldü.

Regaip Kandili için Çamlıca Camii'de gelen Hasan Atmaca, "Sayın Cumhurbaşkanımız Çamlıca Camii'yi açtı. Bizde bu mübarek günde buraya geldik. Allah bu mübarek günde inşallah dualarımızı kabul eder. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun" diye konuştu.

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