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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Refüjü aşarak karşı şeride geçen araç sürücüsü 200 promil alkollü çıktı

Refüjü aşarak karşı şeride geçen araç sürücüsü 200 promil alkollü çıktı

Kaza yapan araç detay

İlk Müdahale Alkollü Sürücü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Sağlık ekipleri detay
-Kaza bölgesi detay
-Kaza yapan aracın çekilmesi

( SAKARYA ) -- Kazada yaralanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontörlünden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan ve 200 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konuldu. Kaza, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’nin 363. Sokak birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükboğaz istikametinden Karasu Limanı istikametine doğru seyir halinde olan D.E. idaresindeki 54 PF 810 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karında etkisi ile kayganlaşan yolda yaklaşık 10 metre sürüklenen ve refüjü de aşan araç karşı şeride geçerek durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü D.E.’ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası polis ekiplerince yapılan alkol testinde yaralı sürücünün 200 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EA-BCT-
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