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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Refüje çıkan araç tabelaya çarparak durabildi: 1 yaralı

Refüje çıkan araç tabelaya çarparak durabildi: 1 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Hava Yastığı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araçtan detay
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Sürücünün hastaneye kaldırılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolünü kaybeden bir araç otomobil firmasının tabelasına çarptı. Kazada şoför yaralandı. Kaza, 13:40 sularında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Tersaneler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Alaplı’dan Ereğli istikametine giden Erkan A. (39) yönetimindeki 67 UB 291 plakalı hafif ticari kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından otomobil firmasının reklam tabelasına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan şoför yaralandı. Araçta büyük hasar meydana gelirken, ön camının tamamen kırılması sonucu cam parçaları aracın içine düştüğü ve hava yastığının açıldığı görüldü.
Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedye ile ambulansa alarak ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulunurken, kazanın oluşu ile ilgili rapor tutuldu. Yaralı Erkan A.’nın arkadaşı olduğu öğrenilen kişi tesadüfen hastaneden çıkarken sedyede yatan kişinin arkadaşı olduğunu görmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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