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Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi vatandaşlar çıkardı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi vatandaşlar çıkardı

Refüje çarpıp yan yatan araçtaki iki kişiyi vatandaşlar çıkardı

Devrilen araçtan görüntü

Karahisar Ticari Araç Direksiyon Trol 

-Olay yerinden genel görüntü
-Aracı düzeltmeye çalışan vatandaşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Devrilen aracın içindekileri çıkarıp sonra el birliği ile aracı düzelttiler AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarpıp devrilen araçtaki iki kişi yoldan geçenlerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, şans eseri olayı yara alamadan atlatan şahıslar içerisindeki çıktığı aracı ise yine çevredekilerin el birliği ile düzeltti. Kaza, Afyonkarahisar 1. Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet T., idaresindeki 03 AAG 679 plakalı hafif ticari araç sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarpıp devrildi. Çarpmanın etkisi ile yan yatarak durabilen aracın sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Muzaffer T., çevredekilerin yardımı ile aracın üstüne çıkan birisinin kapıyı açması ile sıkıştıkları yerden çıktı. Kazazedeler bir süre olayın şokunu yaşarken, ikisi de olayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından yan yatarak yolu kapatan araç yine çevredekilerin yardımı ile düzeltildi. Araç daha sonra çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. (GC-Y)
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