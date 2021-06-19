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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Refüje çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Kaza anından fotoğraflar

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-SEDAŞ ekiplerinin çalışması
-Kullanılamaz hale gelen otomobilin itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çekilmesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde refüje çarpan otomobil yan yattı. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden ilçeye girmekte olan B.Ş. idaresindeki 41 AHK 365 Peugeot markalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın sonucunda otomobil yaklaşık 25 metre sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve yan yatarak durabildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini, araç içerisinden çıkardığı yaralı B.Ş. ve araç içerisinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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