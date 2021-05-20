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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi

- Refüje çarpan otomobil ters şeritte 50 metre sürüklendi

- Kaza yapan otomobilden detay

Tahkikat Bild Direksiyon 

- - Polis ekiplerinden ve sürücüden detay
- - Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra ters şeride dönerek 50 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Alınan bilgilere göre, kaza saat 13.30 sıralarında Erzurum- Aşkale karayolunda meydana geldi. K.Y. idaresinde ki 06 DE 5769 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle şeritte ters yöne dönen otomobil 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Yolun boş olması olası faciayı önlerken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. (CD-ÖB)
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