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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

kaza yeri ekip çalışmaları aracın çekiciye yüklenmesi

( MALATYA ) MALATYA

Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Malatya'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu. Kaza, Malatya- Elazığ karayolu TÜVTÜRK Araç Muayene istasyonu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Mehmet Şirin D. idaresinde Fort marka 44 NV 198 plakalı otomobil sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan araç aydınlatma direğine çarparak durabilirken, kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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