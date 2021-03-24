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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

Refüje çarpan araç devrildi: 1 yaralı

- Yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Acil servis ve ambulans

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. Araç sürücüsü kazada yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kilimli İlçesinde meydana geldi. 67 DD 591 plakalı Opel marka aracın sürücüsü Yüksel K. direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Kazada araç sürücüsü Yüksel K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar aracı tekerleklerinin üzerine çevirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (ECB-OA
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