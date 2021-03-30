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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Raylara giren davetsiz misafir binlerce insanın yolculuğunu aksattı

Raylara giren davetsiz misafir binlerce insanın yolculuğunu aksattı

KÖPEĞİN RAYLARDA GEZMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Davetsiz Misafir Tren Seferleri Akalan Tren Rayları Hayvan Barınağı 

-EKİPLERİN KÖPEĞİ YAKALAMA ÇALIŞMASINDAN GÖRÜNTÜ
-BEKLEYEN METRODAN GÖRÜNTÜ

( BURSA -ÖZEL)- Bursa'da tren seferlerini durduran köpeği ekipler yakaladı, operasyon sonrası tramvaylar hareket etti BURSA

- Bursa'da tren raylarına giren köpek metro seferlerinin aksamasına sebep oldu. Bir cana zarar gelmemesi için hatta tren seferleri durduruldu. Raylara giren itfaiye ekiplerinin köpeği yakalamasıyla seferler yeniden normale döndü.Osmangazi ilçesi Kültürpak Metro istasyonunda raylara giren köpek, ulaşımın aksamasına sebep oldu.Köpeğe zarar vermemek için metro seferleri dakikalarca aksadı.Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri raylara girerek köpeği yakaladı. Köpek daha sonra hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin yakalanmasının ardından metro seferleri kaldığı yerden devam etti.
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