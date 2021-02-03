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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: 'Ona bir can borçluyum'

Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: 'Ona bir can borçluyum'

30-01-2021 tarihinde Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü adlı haberde yer alan güvenlik kamera görüntüsü eklenecek

Acil Servis Genç Kız Kamera 112 Acil Servis Çiçekli 

-Tramvay sürücü kabinde oturan vatmana kızın çiçek götürmesi
-kız ve vatman güvenlik kamera görüntülerini izlemesi
-Merve Huntürk röportaj
-Merve Yıldız Öker röportaj
-birlikte tramvay için yürürken detaylar
-arşiv

( SAMSUN - ÖZEL) Raylara düşen kız hayatını kurtaran vatmanı unutmadı: "Ona bir can borçluyum"- Raylara düşen kızdan hayatını kurtaran vatmana çiçekli teşekkür SAMSUN

- Samsun'da tramvay beklediği istasyonda aniden fenalaşıp raylara düşen genç kız Merve Huntürk, kendisini dikkati sayesinde kurtaran Merve Yıldız Öker'e çiçek vererek, "Ona bir can, hayat borçluyum" dedi.
Atakum ilçesi Türk-İş Tramvay İstasyonu'nda tramvay beklediği sırada fenalaşarak raylara düşen 21 yaşında Merve Huntürk tramvayı kullanan kadın vatman Merve Yıldız Öker'in dikkati sayesinde kurtuldu. Olaydan sonra sağlık durumu iyi olan Merve Huntürk ise bir buket çiçek hazırlatarak SAMULAŞ A.Ş.’de 4,5 yıldır vatmanlık yapan Merve Yıldız Öker’i ziyaret etti. Kadın vatmanın dikkati sayesinde hayatta olduğunu belirten Huntürk, " Arkadaşımın yanından çıkmıştım. Tramvayla eve gitmeye karar verdim. Sokağa çıkma yasağı vardı. Sokakta hiçbir vatandaş yoktu. Tramvay durağına geldim. Telefonla konuşuyordum o sırada. Bir anda ne olduğunu anlayamadığım şekilde kendimi yerde buldum. O anları hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Merve Hanım’ın dikkati sayesinde şu an da hayattayım. Ona bir hayat, bir can borçluyum. Bir kadın olarak da böyle bir iş yapması beni ayrıca gururlandırıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Geç saat olması rağmen beni fark etti ve gerekli müdahaleleri ambulans gelmeden önce yaptı. Şu an da çok iyiyim şükürler olsun. Hiçbir sıkıntım, bir hasarım yok" diye konuştu.
"Bizim işimizde dikkat en önemli kuraldır" Kurtardığı kişinin iyi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Vatman Öker ise, " Yolculuk seferini bitirdikten sonra servis dışı olarak depoya hareket ettim. Türkiş istasyonuna geldiğim zaman rayların üstünden bir şey olduğunu fark ettim. Biraz daha yaklaştığımda raylarda birinin olduğunu fark ettim. Kontrol merkezine anonsunu yaptırdıktan sonra trenden ayrıldıktan sonra direk yardıma koştum. Merve'nin yanına gittiğimde kendinde değildi. Öncelikle 112 acil servise haber verdim. Daha sonrasında kendisini düz bir platforma aldım ve kendine gelmesini sağladım. Kendisinin iyi olmasından dolayı çok mutluyum. Daha kötü sonuçlar olabilirdi. Bizim işimizde dikkat en önemli kuraldır. Günde onlarca kazayı ben ve arkadaşlarımın dikkati önlüyor. Bu durumda sonuçları kötü olabilecek bir hadiseydi. Sonucun güzel olmasından dolayı mutluyum " şeklinde konuştu.
(FAU
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