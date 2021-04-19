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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

- Raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

Çocuğun düşüşü

Tren İstasyonu Tren Rayları Gesi 

-Annesinin yaşadığı panik
-İstasyon çalışanın çocuğu kurtarması

(MUMBAİ) MUMBAİ

- Hindistan’da tren raylarına düşen çocuğu son anda istasyon çalışanı kurtardı. Hindistan’ın Mumbai kentindeki tren istasyonunda raylara düşen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Vangani tren istasyonunda yaşanan olayda, annesi ile istasyonda yürüyen bir çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Annesi yaşadığı panikle çocuğunun düşüşünü izlerken, anne ve çocuğun imdadına istasyon çalışanları yetişti. Hızla koşarak olay yerine gelen bir istasyon çalışanı, hızla yaklaşan trene rağmen çocuğunu düştüğü yerden kurtardı.
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