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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Rasulayn'da öğretmen seçme ve değerlendirme sınavı yapıldı - RASULAYN

Rasulayn'da öğretmen seçme ve değerlendirme sınavı yapıldı - RASULAYN

- Sınavdan görüntüler - Sınava katılanların görüntüleri - Milli Eğitim Müdürü İntisar Dado ile röportaj - Seçme sınavına katılanlardan Abdullah Huzeym ile röportajRASULAYN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde 1614 öğretmen ve öğretmen adayı, seçme ve değerlendirme sınavına girdi.Türkiye'nin desteğiyle Rauslyan ilçesindeki yerel meclis ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, terör örgüt YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesindeki halkın eğitim hakkından mahrum kalmaması için bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. Rasulayn yerel meclisi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçedeki okullarda görevli öğretmenlere değerlendirme, yeni öğretmenlerin görevlendirilmesi için de seçme sınavı düzenledi.
1614 kişiden 969 öğretmen değerlendirme sınavına girerken, 645 kişi de seçme sınavında ter döktü.Milli Eğitim Müdürü İntisar Dado, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sorunlarının uzmanlık alanlarına göre hazırlandığını belirtti.
Dado, "Öğrencilerimize en iyi öğretmenler getirmek ve kaliteli eğitim verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Seçme sınavına katılanlardan Abdullah Huzeym, sınav sorularının her öğretmenin uzmanlığına göre hazırlandığını, kendine ve diğer öğretmenlere başarılar dilediğini söyledi.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde hazır hale getirilen 422 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 48 bin öğrenci ders başı yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Öğretmen Adayı Öğretmen Terör Örgütü 

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