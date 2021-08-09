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Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı

Rastgele ateş açan magandalar tehlike saçtı

-rastgele ateş açılması

( KARABÜK ) KARABÜK

Sosyal Medya 


- Karabük’te bir eğlencede rastgele çevreye ateş açan magandalar, vatandaşların canını hiçe saydı. O anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Karabük’te önceki gün akşam saatlerinde adresi belli olmayan bir yerde gerçekleştirilen eğlence sırasında magandalar vatandaşların canını hiçe sayarak tehlike saçtı. Silahlarla rastgele defalarca ateş açan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Cep telefonuna kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşılması pes dedirtirken tüm bu anlarda kullanılan silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğu bilinmiyor. (RB-
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