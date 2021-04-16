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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Rami Kuru Gıda Halinde yangın

Rami Kuru Gıda Halinde yangın

Yangından görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İşyerinden görüntü
-Ekiplerin söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Haldeki bir iş yeri alev alev yandı İSTANBUL

- Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Halindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hal içerisindeki toptancı dükkanlarından bir tanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları kendilerini dışarıya atarken, haldeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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