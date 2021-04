Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin tenceresinin boş kalmaması için anlamlı proje

-Sosyal Market içi detay

( SAKARYA )- 100 farklı çeşitte 2 bin 500’ün üzerinde ürünün olduğu ‘Sosyal Market’ hizmette- Sakarya’nın yöresel ürünlerinin satıldığı mağaza ve kafeterya törenle açıldı- Açılışlarda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce:- “Vatandaşımıza eşit mesafede hizmet vermeye gayret gösteriyor ve devam ediyoruz” SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi başta Ramazan Ayı olmak üzere, sofraları zenginleştirmeyi hedefleyerek ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirdi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen ‘Sosyal Market’ projesi sonrasında ise Sakarya’nın yöresel ürünlerinin satıldığı mağaza ve kafeterya açılışı da yapıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli bir projeye daha imza atıldı. Sosyal Gelişim Merkezi içerisinde ihtiyaç sahiplerine yönelik 100 farklı çeşitte 2 bin 500’ün üzerinde ürünün olduğu ‘Sosyal Market’ projesi hayata geçirildi. SGM’de açılışı gerçekleştirilen proje sonrasında ise Sakarya’nın yöresel ürünlerinin satıldığı mağaza ve kafeterya açılışı gerçekleşti. Açılış törenlerine Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, meclis üyeleri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları yer aldı. Yöresel ürünlerinin satıldığı mağaza ve kafeterya gezisi sırasında ise Başkan Yüce ile Milletvekili Erdoğan Atabek, gözleme yapımına yardım etti. Vatandaşımıza eşit mesafede hizmet vermeye gayret ediyoruz Sosyal Market açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bu marketimizi halkımıza, ihtiyaç sahiplerimize açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin arasında bir ayrım gözetmeksizin toplumumuzun her kesimine, vatandaşımıza eşit mesafede hizmet vermeye gayret gösteriyor ve devam ediyoruz. Nevşehir AK Parti İl Başkanımız Ali Kemikkıran ile temas kurarak bu aracılıkla 100 ton patatesi aldık, şehrimiz getiriyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız inşallah. Bugün de burada hep birlikte Sosyal Marketimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Geçen ay kıyafetle, giydirme ile ilgili marketimizi, mağazamızı açtık bugün de karnı doyurma ile yeme ile ilgili marketimizi açıyoruz. Hem giydiriyor, hem yediriyoruz” dedi.

2 bin 500’ün üzerinde ürün Açılışı yapılan market ile alakalı bilgi veren Başkan Yüce, “Bu marketin içerisinde toplam 100 farklı çeşitte 2 bin 500’ün üzerinde ürün var. Çikolatasından, ununa, salçasına kadar her türlü gıda maddesi yani bir markette olan ne varsa bizim Sosyal Marketimiz de var. Dolayısı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, tanımlayacağımız kredi, yani kart ile Sosyal Marketimize gelecek istediğini alabilecek. Her ay marketimizden gelerek aylık ihtiyacını ücretsiz alabilecek, karşılayabilecek” diye konuştu.

Açılışı çok anlamlı buluyorum Sosyal Market açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye çok teşekkür ediyorum. Özellikle yarın Ramazan olması hasebi ile böyle bir Sosyal Market açılışını çok anlamlı buluyorum. Özellikle evdeki hanımlar bu işi çok dert ederler, anneler. Akşama eve ne pişireceğim diye. İnşallah bu vesile ile şehrimizde kadınların bu anlamda da eğer ihtiyaç sahibi ise ve eğer biraz mağduriyet yaşıyor, tenceresini doldurmakta zorluk çekiyorsa başta Büyükşehirimiz olmak üzere, ilçe belediyelerimiz ile birlikte bu anlamdaki çalışmalar çok kıymetli ve önemli. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Amacımız Sakarya’nın ürünlerini tüm dünyayla buluşturmak Sosyal Market açılışının ardından Yöresel Ürünler Mağazası ve Kafeterya açılışını da gerçekleştiren Yüce, “Şehrimizin marka değerini artıracak çalışmaları yakinen takip ediyor ve gerçekleştiriyoruz. Çok şükür ki Sakaryamızın pek çok noktasında, kendisine has markalaşmış ürünleri ve sahip olduğu zenginlikleri buluşturuyor, vatandaşlarımıza köprü görevini yapıyoruz. Bugünde inşallah hep birlikte şehrimizin yöresel ürünlerinin satılacağı Yöresel Ürünler Satış Mağazasının açılışını yapmak üzere hep birlikte toplanmış bulunuyoruz. Bu merkezde şehrimizin dört bir tarafından gelen, üreticilerimizin ürettikleri yöresel ürünlerini getirip satış yapma imkanını sunmaktayız. Böylece geleneksel tarım ve üretim anlayışımız ile üretilen ürünler buradan hemşehrilerimize arz edilmektedir. Amacımız Sakaryalı vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, yaşam standardını yükseltmek ve Sakarya’nın ürünlerini başta Sakaryalılar olmak üzere tüm Dünyayla buluşturmak” ifadelerini kullandı.



