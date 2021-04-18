Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor

Ramazanda 70 derece sıcağın altında çalışıyor

Şanlıurfa’da 30 yıldır 70 derecelik sıcaklıkta demir döverek çalışıyor

Kazancı Dövme Sigara Yükselen Irak 

-demirci ustasının kızgın ataş önünde çalışması
-demirci ustasının kızgın ateşten çıkardığı demirleri dövmesi
-demir ustası Bahri Turmak'ın konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Şanlıurfa’da 30 yıldır 70 derecelik sıcaklıkta demir döverek çalışıyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da demirci ustası Bahri Turmak, 30 yıldır yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta demir döverek ailesinin geçimini sağlıyor. Ramazan ayında da çalışmaya devam eden usta, geleneksel yöntemlerle bir çok malzeme yapıyor. Şanlıurfa’da 30 yıldır 70 dereceyi bulan harlanmış ateşin önünde çalışan demir ustası Bahri Turmak, Ramazan ayında da çalışmaya devam ediyor. Sabah iş yerini açan Turmak, 70 dereceye kadar yükselen ortamda demir büküyor. Geçim mücadelesi için zor şartlar altında çalıştığını belirten Turmak, 30 yıldır geleneksel yöntemlerle kürek, kazma, tırmık, orak, şiş ve birçok çapa malzemesi üretiyor. Mesleğin eskisi kadar para kazandırmadığını vurgulayan Turmak, para kazanmak için oruçta bile kızgın ateşin önünde çalışmak zorunda olduğunu belirtti.
Günde yaklaşık 5 saat kızgın ateşin önünde çalışan Bahri Turmak, “ Arkadaşlar bana ortamda bahri baba derler. Yaklaşık 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Çok zor olur ama çok şükür bu yıl geçen yıllara göre biraz daha iyi. Geçen ramazan aylarında daha sıcaktı. Şanlıurfa şu anda 20 derece. Burası da yaklaşık 20 derece olursa toplam 40 derecelik sıcaklıkta çalışıyorum. Oruçluyum diye hem susama var, hem de acıkma var. Canımızın çektiği çay veya sigarada içemiyoruz. Günde yaklaşık 5 saat çalışıyoruz. Başka da çalışamıyoruz. Sahurda meyve suyu veya çay içerek bizi tutmasını sağlıyoruz. Genelde çay içerek susuzluğumuzu gidermeye çalışıyoruz. 3 çocuğum var, biri okuyamadı, bıraktı. Diğerleri de okula gidiyor. Bu iş için çırak rağbeti hiç yok. İşimiz zor, kazancımız az olduğu için çırak rağbeti de olmuyor. Ortam sıcak da olsa soğuk da olsa ben bu işi yapıyorum. Bu benim geçim kaynağım. Normalde ortam sıcaklığı 70 dereceyi de buluyor, 80 dereceyi de buluyor. Yine de çalışıyorum” diye konuştu.
(AHK-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement