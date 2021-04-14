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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ramazana özel lezzetlerden 'çörek' tezgahlardaki yerini aldı

Ramazana özel lezzetlerden 'çörek' tezgahlardaki yerini aldı

Tokat çöreğinin hamurunun açılarak tavaya konulması

Vitrin Argo Sahur Cevizli 

-Şekil verilen çöreklerin kara fırında pişirilmesi
-Odun ateşinde pişen çöreklerin vitrine dizilmesi
-Fırın işletmecisi Aydemir Yılmaz, röportaj
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, Ramazan ayına özel lezzetler arasında yer alan çörek doğal nohut mayasında yapılması nedeni ile tercih ediliyor. Tokat’ta yılın 11 ayı simit ve yağlı yapan fırınlar Ramazan ayında çörek imal ediyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişirilen çörekler iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Yemekten sonra çay veya süt ile tüketilen çörekler hazmı kolaylaştırıyor. Sade, cevizli ve kuru üzümlü olarak çeşitli boylarda satılan çörekler ilgi görüyor. İl dışına da siparişe göre kargo veya otobüslerle çörek gönderiliyor. Meydan çarşısında fırın işletmeciliği yapan Aydemir Yılmaz (49), doğal nohut mayasından yapılması nedeni ile hazmı kolaylaştıran çöreğin Ramazan ayıda ilgi gördüğünü söyledi.

Ramazan çöreğine ilgiden memnun olduklarını ifade eden Aydemir, “Çöreğin mayası yaklaşık 12 saat sürüyor. Hamur kabararak kıvama geldikten sonra siparişe göre sade, cevizli, üzümlü olarak hazırlanıyor. Nohut mayasından yapılması nedeni ile şeker hastaları tercih ediyor. Tuz şeker kullanılmadığı için sağlıklı bir gıda” diye konuştu.

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