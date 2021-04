Ramazan öncesi yoğun talep gören işletmelere gıda denetimi

-- İl Tarım Müdürü Osman Akar'ın açıklamaları

- Erzurum’da ramazan öncesi yoğun talep gören fırıncılar, börekçiler, et satış noktaları ve kadayıfçılar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ramazan öncesi denetimler yoğunlaştırıldı. Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, başkanlığında kentte yoğun talep gören fırıncılar, börekçiler, et satış noktaları ve kadayıfçılar denetlendi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklanma koşulları ve üretim aşamaları tek tek incelendi. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini ifade ederek, “Yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte denetimlerimiz yoğun bir şekilde hafta sonları da devam ediyor. Özellikle yoğun talep gören unlu mamuller, et satış noktaları, börekçiler gibi yerleri denetlemeye devam ediyoruz. Gıda risklerini asgariye indirmeye çalışıyoruz. Bu işletmelerimizde yoğun şekilde üretilen gıdaların teknik ve hijyenik koşullarda üretilip üretilmediğine bakıyoruz. Bu işletmelerimizin ürünleri uygun şekilde muhafaza edip etmediğine bakıyoruz. Fırınlarda gramaj denetimi yapıyoruz. Etlerin uygun şekilde depolandığına bakıyoruz. Yine gıda kolilerini inceliyoruz” dedi.

“ Her işletmeyi 3 kez denetledik” Geçtiğimiz yıl her işletmeyi 3 kez denetlediklerini belirten Akar, “ 2020 yılında her iş yerine asgari 3 kez girerek toplamda 17 bin 600 civarında denetim yaptık. Her işletmeye Türkiye genelinde 3 kez giren tek il olduk. 2021 yılında ise şimdiye kadar 5 bin 600 işletmemize denetim yaptık. Bu denetimlerimiz yoğun şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

İşletmeci Ömer Yıldırım ise “Ramazan öncesi biz işletmeler olarak çok dikkat ediyoruz. Bunu her zaman yaptığımız için bizim denetlenen iş yerimizde her hangi bir sıkıntı çıkmadı. Denetimler tüm sektörde ki işletmelerde yapılırsa ürün kalitesinin ve sağlıklı ürünlerin müşteriye ulaşacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca 3 bine yakın işletmenin denetlenmesi planlanıyor. (ST-)



