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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ramazan öncesi Ümraniye’de fırın ve tatlıcılardan denetim

Ramazan öncesi Ümraniye’de fırın ve tatlıcılardan denetim

Denetimden detay

Trol 

-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de Ramazan ayı öncesinde pidecilerde, fırınlarda ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.
Ramazan ayının başlangıcından önce Ümraniye’de pidecilerde, fırınlarda ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirildi.
Ümraniye Belediyesi ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerlerinin hijyen durumu, üretim ve satış koşulları ile iş yerinde gerekli belgeler kontrol edildi. Denetimi gerçekleştiren ekipler tarafından ayrıca iş yeri çalışanlarına korona virüse karşı alınması gereken önlemler hakkında da bilgilendirme yapıldı. (CGK-
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