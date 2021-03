Ramazan’da kırmızı ete zam yok, tavuğa da beklenmiyor

-Karkas etler detay

( ANTALYA )- Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı:-"Fedakarlık edip ete zam yapmayacağız, geçen seneki gibi" ANTALYA



- Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, yaklaşan Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını, tavukta da fiyat artışı beklemediklerini bildirdi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, geçen yıl Ramazan ayında vatandaşlara verdikleri zam yapılmayacağı sözünü hatırlatarak, bu yıl ise bir önceki yıla oranla kırmızı ete 3- ile 5 TL arasında zam geldiğini aktardı. Türkiye’de pandemi döneminde her şeye yüzde yüze yakın zam geldiğini anımsatan Yardımcı, “ Yapılan zam büyük bir zam değil. Oda yıl başında yapıldı. Şu an kırmızı et en ucuz gıda maddelerindendir. Pandemide herkes fırsatçılık yaptı, her şeye yüzde yüz zam yaptı. Bugün ete yapılan 3-5 lira arasında yapılan zam anormal değil, ucuz. Sebze meyve alıyorsun 10-12 liraya yarısını çöpe atıyorsun. Et ucuz. İnşallah Ramazan ayında anormal bir durum olmazsa ete zam olmayacak. Ramazan ayında herkesin tenceresine et girsin” dedi.

"Fedakarlık yapıyoruz" Hafta sonu kısıtlamasını yeniden geldiğini dile getiren Yardımcı, “Herkes evinde yemek pişiriyor. Her vatandaşımızın tenceresinde et olsun. Biz vatandaşın yanındayız, devletimizin yanındayız. Karımızdan fedakarlık edip ete zam yapmayacağız, geçen seneki gibi” dedi.

"Ete zam yapmayacağız" Yapılan zammın yıl başından önce olduğunu anımsatan Yardımcı, “ Oda 5-6 lira civarında. Her şeye zam geldi. Kasap esnafı pandemi döneminde bir ayrıcalıktan yararlanmadı. Biz sadece vatandaşımıza hizmet yapıyoruz. 150-200 kilo et satarken 50 kiloya düştük. Biz vatandaşın yanındayız, elimizden geldiği sürece zam yapmayacağız” ifadelerine yer verdi. "Kıymaya ilgi" Şu anda kırmızı etin kilosunun 60-65 lira arasında değiştiğini kaydeden Osman Yardımcı, "Kıyma 60 lira, yağsız kıyma 65, kuşbaşı et ise 65, biftekten yapılırsa 70 lira. Şu an en büyük talep kıymaya var. Bir hayvanın yüzde 60’ı kıymaya, yüzde 20’si kuşbaşılığa, yüzde 20’si bonfile antrikota gidiyor. Vatandaşımız bir kilo kıyma aldığı zaman 4 çeşit yemek yapıyor. Et aldığı zaman herkese birkaç parça koysanız biter. Bir kilo kıyma 10 kişilik aileyi doyurur ve bereketlidir. Pandeminin en büyük ilacı ettir. Et ve sakatatı vatandaşımız bol bol tüketsin” dedi.

"Tavuğa zam yaptırmayacağız" Bütün tavuğun fiyatının normal olduğunu ama kanat, kelebek türü bölümlerinin fiyatının yüksek olduğuna değinen Yardımcı, “Tavuk 15 lira oldu kilosu, 12 liraydı önce. 3 lira zam yüksek değil. Ama bu fiyat Ramazan ayında bu tavuk 20 lira olursa karşı çıkarız. Ette nasıl ucuzluk yapıyorsak, tavukçularında balıkçıların da başkanıyız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” dedi.





