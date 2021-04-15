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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ramazan’da işçilerin gece mesaisi başladı

Ramazan’da işçilerin gece mesaisi başladı

İnşaat işçileri

Hava Sıcaklığı Sahur Tarım Çalışma Saatleri 

-İşçilerin çalışması
-Ropörtajlar
-Genel ve detay görnütler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Ramazan ayında başlayan hava sıcaklığı nedeniyle gündüz oruçlu çalışamayan işçiler, gece mesaisine başladı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde oruçlu halde gündüz çalışmakta zorlanan işçiler, çareyi mesai saatlerine ‘Ramazan ayarı’ vermekte buldu. Mesai değişikliğine giden işçiler, iftarlarını açtıktan sonra işbaşı yapıyor. İftardan sonra sahur vaktine kadar çalışan işçilerden Hüseyin Turgut, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gece çalıştıklarını söyledi.

Turgut, “Allah’ın bize farz kıldığı oruç ibadetini daha güzel yerine getirmek için çalışma saatlerimize Ramazan ayarı verdik. Öğleden sonra 14.00’dan iftara bir saat kala çalışıyoruz. İftarımızı açtıktan sonra tekrardan işimize devam edip sahura kadar çalışıyoruz. Gece çalışarak hem ibadetimizi eksiksiz yapıyoruz hem de dünyevi işlerimizi aksatmıyoruz.” dedi.

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