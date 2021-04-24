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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ramazan’da balıklar ucuzladı

Ramazan’da balıklar ucuzladı

-Bandırma Su Ürünleri Hali’nde genel görüntüler

Balık Sezonu Av Yasağı 

--balık halinden balıklardan görüntüler
--balıkçılardan özel röportajlar
--genel görüntüler
--balıklardan görüntüler

( BALIKESİR -ÖZEL)- Ramazan ayında balık tüketimi azaldı BALIKESİR

- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ramazan Ayı'nın girmesiyle birlikte ucuzlayan balıklara rağbet azaldı. Bandırma Su Ürünleri ve Balık Halinde 15 Nisan tarihinde av yasağının gelmesiyle birlikte büyük gemilerin yasaklandığı, küçük gemilerin devam ettiği balık sezonunda, Ramazan Ayının gelmesiyle ve balığın ucuz olmasına rağmen tezgahtaki balıklar vatandaşlar tarafından ilgi görmedi. Bandırma’daki Su Ürünleri ve Balık Hali’nde balık satışı yapan Barış Yıldız, korona virüs sürecinde ve Ramazan Ayı içerisinde balık satışlarının az miktarda iyi olduğunu söyledi.

Doktorlar, korona virüs sürecinde balık tüketiminin önemine ilişkin yaptıkları açıklamaların satışları olumlu etkilediğini ifade ederken Barış Yıldız, satışların Ramazan ayında satışlarda biraz azalma olduğunu kaydetti.
Balıkçı Barış Yıldız “Nisan 15’de av yasağı gelmesiyle birlikte taze balıklarımız tezgahlarımıza hamsi, istavrit, gümüş balığı, gelmektedir. Ramazan aynı nedeniyle de fiyatlarımız oldukça uygun fiyattalar. Ancak Ramazan’dan sonra bu fiyatları bulmak çok zor olabilir. Tezgahlarımızı süsleyen sardalyenin kilosu 30 lira, yerli hamsi 35 lira, uskumru 20 lira, mevsim balığı olan gümüş balığı 30 liradan alıcısını bekliyor. Av yasağı öncesi 50 lira olan hamsi 30 liradan gitmektedir" dedi.

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