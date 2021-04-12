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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

Ramazan ayının ilk sahuru öncesi trafik yoğunluğu

drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Alışveriş Sahur Trafik Yoğunluğu Eve Dönüş 


- İstanbul’da Ramazan ayının ilk sahuruna hazırlık yapan vatandaşlar mesai saatinin sona ermesiyle birlikte evlerine dönüş için yollara döküldü. Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Ramazan ayının ilk sahuru için vatandaşlar hazırlıklara başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında araçlarıyla alışverişe çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Hem sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşması hem de hazırlıklarını tamamlayan ve işlerinden evlerine dönen vatandaşlar eve dönüş yolunda yoğun trafik oluşturdu. İBB verilerine göre Kadıköy D100 Ankara istikametinde trafik yoğunluğu saat 19.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. Trafiğin yoğun olduğu o anlar ise havadan görüntülendi.
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