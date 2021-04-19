Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

-Türbeyi eğilip öpmesi



( ADANA ) -- Türbede çekilen videoya tepki ADANA



- Adana’da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen Tiktok videosuna tepki yağdı. Sosyal medyada kullanıcı adı Hazar Şeker olduğu öğrenilen bir kişi içerisinde Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana’da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti. Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü.

Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü. Sosyal medyada paylaşılan türbedeki Tiktok videosuna tepki yağdı. (UMT-ÖK-Y)



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