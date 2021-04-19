Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Şahsın Arapça ilahi eşliğinde türbede dolanması

Hassasiyet 

-Türbeyi eğilip öpmesi

( ADANA ) -- Türbede çekilen videoya tepki ADANA

- Adana’da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen Tiktok videosuna tepki yağdı. Sosyal medyada kullanıcı adı Hazar Şeker olduğu öğrenilen bir kişi içerisinde Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana’da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti. Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü.
Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü. Sosyal medyada paylaşılan türbedeki Tiktok videosuna tepki yağdı. (UMT-ÖK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement