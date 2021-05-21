RAMALLAH - Batı Şeria'daki Filistinlilerin 'ateşkes' sevinci
RAMALLAH - Batı Şeria'daki Filistinlilerin "ateşkes" sevinci
: - Ramallah 'ta toplanan Filistinlilerin bayraklarla ve sloganlarla ateşkesi kutlaması - Filistinli Samar Hamad ile röportajRAMALLAH (AA) - İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
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