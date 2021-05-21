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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi

RAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Filistin ziyareti protesto edildi



: - Göstericilerin slogan atması - Güvenlik güçlerinden detay - Göstericilerin İsrail aleyhine dövizler taşımasıRAMALLAH - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan bir grup Filistinli tarafından Tel Aviv'i ziyareti sırasında İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulayan ve yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu savunan açıklamaları nedeniyle protesto edildi. Göstericiler, Maas'ın önyargılı duruşu nedeniyle Ramalah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesini reddetti.

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