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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'de

RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'de



: - Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i karşılaması - Filistin Devlet Başkanı Abbas ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylarRAMALLAH (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinke, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Ramallah 'a geldi. Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Allah İsrail 

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