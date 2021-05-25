RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin'de
: - Filistin Başbakanı Iştiyye'nin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i karşılaması - Filistin Devlet Başkanı Abbas ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinden detaylarRAMALLAH (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinke, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de varılan ateşkesi desteklemek için çıktığı Orta Doğu turu kapsamında Ramallah 'a geldi. Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
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