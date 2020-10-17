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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Rahmi Koç korona virüse yakalandı

- Rahmi Koç korona virüse yakalandı

RAHMİ KOÇ ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan 


- Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un korona virüs testi pozitif çıktı. Dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvuran Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Tedavi altına alınan Rahmi Koç, 9 Ekim'de 90 yaşına girmişti.
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