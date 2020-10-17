- Rahmi Koç korona virüse yakalandı

- Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un korona virüs testi pozitif çıktı. Dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvuran Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Tedavi altına alınan Rahmi Koç, 9 Ekim'de 90 yaşına girmişti.
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