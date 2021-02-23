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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Rahip Brunson'ın evi yıkıldı

Rahip Brunson'ın evi yıkıldı

-YIKILAN EVDEN GENEL DETAY GÖRÜNTÜ

Casus Alışveriş Adli Kontrol Hapis Cezası Irak 

--ESNAF İLE RÖPORTAJ

( İZMİR ) - İZMİR

- Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de yaşadığı bina yıkıldı. İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen, hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra 12 Ekim 2018'de özel uçakla Türkiye'den ayrılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olmuştu. Brunson, tahliye edilmesinin ardından Işılay Saygın Sokak'taki evine getirilmiş, Brunson'un evine girişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınmış ve dünyanın gözü rahibin getirildiği eve odaklanmıştı. O bina, bu kez de yıkım ile gündeme geldi. Brunson'ın yaşadığı binanın, ev sahiplerinin müteahhitle anlaşması sonucu yıkıldığı ve yerine yeni bir bina inşa edileceği öğrenildi. Sokaktaki esnaflardan Hasan Fırlangıç, "Yıkılan yer, rahip Brunson'ın eviydi. Müteahhit ve ev sahipleri anlaştı. Çünkü bu bina 50-60 yıllık binaydı. Bu yüzden bina yıkılacak ve yerine yeni bir bina yapılacak. Olaylardan önce rahip birkaç kez bizden alışveriş yapmıştı. Ancak daha sonra ülkeden ayrıldı" dedi.
(CA-
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