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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Rahatlıkları pes dedirtti... Güpegündüz mağaza önünden hırsızlık güvenlik kamerasında

Rahatlıkları pes dedirtti... Güpegündüz mağaza önünden hırsızlık güvenlik kamerasında

-Hırsızlık güvenlik kamerası görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Çalışanlar içerdeyken mağaza önündeki halı ve sehpayı kasalı elektrikli bisiklete yükleyerek çaldılar ESKİŞEHİR

Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 


- Eskişehir’de 2 şüpheli şahsın, bir mağazanın önündeki halı ve sehpayı kasalı elektrikli bisiklete yükleyerek çalarken rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz saatlerinde çalışanların içeride olduğu Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerindeki bir mobilyacıya kasalı elektrikli bisikletle gelen 1’i kadın 2 şüpheli, mağazanın önünde bulunan halı ve sehpayı çaldı. Cadde kenarına çektikleri elektrikli bisikletten inen erkek şüpheli, mağaza önünde bir süre dolanıp etrafı kolaçan etti. Elektrikli bisiklette oturan kadın ise mağaza önündeki şüpheliye onay verdikten sonra, rahat tavırlarıyla dikkat çeken adam halı ve sehpayı bisikletin kasasına yükledi. Şüphe çekmeden olay yerinden uzaklaşan 2 şahıs, kısa sürede gözden kayboldu. Şüphelilerin hırsızlık esnasındaki rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir süre sonra mağazanın önüne çıkan çalışanlar halı ve sehpanın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını inceledikten sonra halı ve sehpanın çalındığını fark eden çalışanlar, polise haber verdi. Kamera kayıtlarını incelemek üzere alan polis ekipleri 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. (AG-Y)
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