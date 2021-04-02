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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ragbi sporuyla otizmli çocuklara farkındalık

Ragbi sporuyla otizmli çocuklara farkındalık

- Çetin'in açıklaması

Dera Otizm Farkındalık Allah Farkındalık Günü 

--Karagöz'ün konuşması
--Etkinlikten genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Biz otizmli çocukların hayattan dışlanmasını hiç istemiyoruz. Yapabildikleri, becerebildikleri, sanatsal, kültürel, sportif her türlü faaliyette onların da olmasını istiyoruz” dedi.
Başkent’te Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel, Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda etkinlik düzenledi.
Etkinlikte Türkiye Ragbi Federasyonu genç Milli Antrenörü Engin Kömürcü otizmli çocuklara eşlik etti.Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, özel çocukların farkındalığı için çalıştıklarını ve onların her zaman yanında olduklarını belirterek, “2 Nisan otizm farkındalık günü. Bizim ragbi takım oyuncularımız, kardeşlerimize bir sürpriz hazırlamışlar. Aslında benim içinde bir sürpriz oldu. Yaklaşık 3 haftadır onlarla bir eğitim yapıyorlarmış. Farkındalığı belirgin hale getirmek için böyle bir müsabaka yapacaklar. Tabi bu bir gösteri maçı olacak ama biz onların her zaman yanındayız. Her alanda var olmaları için çalıştığımızı göstermek istiyoruz. Biz otizmli çocukların hayattan dışlanmasını hiç istemiyoruz. Yapabildikleri, becerebildikleri, sanatsal, kültürel, sportif her türlü faaliyette onlarında olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Bu gibi farkındalık etkinliklerinden hem kendilerinin hem de evlatları için mutluluk duyduklarını söyleyen Gül Karagöz, “Böyle bir zaman ayrılması bizim için çok kıymetli ama sadece bir güne sığdırmakla değil de inşallah bunu bütün günlere sığdırmak bizim için çok daha kıymetli olur. Hem kendi evlatlarım adına söylüyorum hem de arkadaşlarımın evlatları adına söylüyorum, otizmli çocukların topluma katılması için bu tarz sosyal etkinliklerin olması kesinlikle gerekli ve bunu biz sadece aile olarak tek başımıza yapamayız. Toplumun desteği, siyasi etkenler hepsi birlikte olacak şeyler. İnşallah devamını bekliyoruz” diye konuştu.
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