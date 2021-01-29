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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Radyoyu açmak isterken canından oluyordu

Radyoyu açmak isterken canından oluyordu

Tarlaya uçan araçtan detay

Jandarma Karya Gesi Direksiyon Trol 

-Kaza bölgesi detay
-Araç sürücüsü röportaj
-Jandarma ekipleri detay

( SAKARYA ) -- Kaza yapan sürücü Mustafa Altay:- “Aracın radyosunu açayım dedim. Arabayı, nasıl kaçırdım, ben de anlamadım” SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde radyoyu açmak isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Tuzla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Mustafa Altay idaresindeki 54 FL 291 plakalı Citroen marka araç, sürücüsünün radyoyu açmak istemesi sonrasında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, şoför Altay’a alkol testi yaptı. Test sonucunda şoför Altay’ın alkollü olmadığı öğrenildi. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Mustafa Altay, “Aracın radyosunu açayım dedim. Arabayı, nasıl kaçırdım, ben de anlamadım” ifadelerini kullandı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada ölü ya da yaralının olmaması teselli kaynağı oldu. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (EA-BCT-
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