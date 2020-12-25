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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Radar Tepesi'nde korkutan yangın

Radar Tepesi'nde korkutan yangın

yangından görüntü

Televizyon Jandarma Akkale Cep Telefonu Yükselen 

-yangın söndürme çalışmalarından detay
-röportaj
-detaylar

( ÇANAKKALE )- Yangın çıktığı esnada bölgede çalışma yapan ekipler yangın büyümeden müdahale etti ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin merkeze bağlı Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu alanda çıkan yangını bir vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı. Olay bugün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Çanakkale’nin merkeze bağlı Kalabaklı köyü Radar Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yanlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. Ormanlık alan içerisinde kalan televizyon ve radyo vericilerinde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı bildirildi.
İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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