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QHA Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş son yolculuğuna uğurlandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
QHA Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş son yolculuğuna uğurlandı

QHA Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş son yolculuğuna uğurlandı

Görüntü dökümü

Kabristan Cenaze Alabalık Kız Kardeş İngilizce 

- Cenaze törenine katılanlara ait detaylar
- Cenaze törenine ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Dün Ankara’daki ofisinde ölü bulunan Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş, memleketi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ayvalık’ta Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından ilçe kabristanında toprağa verilen Aydın Taş’ın cenaze töreninde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, DEVA Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, Kırım Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Prof. Dr. Hakan Kırımlı, Azerbaycan Türkü Akademisyen ve Köşe Yazarı Dr. Elnur Paşa, Kırım Haber Ajansı Türkiye ofisi çalışanları, Kırım derneği Şube yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. Aydın Taş’ın tabutunun Türk ve Kırım bayraklarına sarıldığı cenaze töreninde; annesi Suzan Taş, eşi Özlem Taş’ın yanı sıra kız kardeşi Aslı Taş Babür’ün gözyaşlarının adeta sel olduğu gözlendi. Öte yandan Aydın Taş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin titiz çalışmalarının sürdüğü ve henüz kesinleşen bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Taş’ın ailesinin ise ortada dolaşan bilgi kirliliği ile yanlış söylemlerden dolayı son derece rahatsız oldukları ve bu konunun spekülasyonlara alet edilmesinden de son derece üzgün oldukları bildirildi.
(SS-
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