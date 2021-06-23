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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon

- PYD/YPG'ye 3 ilde operasyon

Şahısların emniyetten çıkarılması

Polis Altın Gözaltı Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Adliyeye sevk
-Adliyeden detaylar (Arşiv)

( OSMANİYE )- Mersin, Batman ve Gaziantep'te gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı OSMANİYE

- Osmaniye polisinin koordinesinde 3 ilde düzenlenen operasyonlarda PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK - PYD/YPG/YPJ terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Suriyeli 3 şahsın PKK/KCK terör örgütü uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarını buldu. Şahısların kimlik tespitlerinin ardından M.Ş.’nin Batman’da, M.H.’nin Mersin’de ve M.M.’nin Gaziantep’te ikamet ettiklerini belirleyen ekipler, adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler M.Ş., M.H. ve M.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (SKY-
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