PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

- Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar devam ediyor. (Mİ-
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