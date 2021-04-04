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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin gözaltına alınma görüntüleri

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Paylaşılan fotoğraf

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar devam ediyor. (Mİ-
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