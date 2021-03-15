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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
PYD/YPG’nin sözde Tugay Komutanı İbrahim Babat yakalanarak Türkiye'ye getirildi

PYD/YPG’nin sözde Tugay Komutanı İbrahim Babat yakalanarak Türkiye'ye getirildi

(FOTOLAR)

( ANKARA ) - ANKARA

Akalan Fünye İstihbarat 


- Milli İstihbarat Timi (MİT), PKK/KCK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı İbrahim Babat’ı Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla sağ olarak yakalayarak Türkiye’ye getirdi. Edinilen bilgiye göre, gece operasyonu ile Suriye alanına sızan MİT ekibi, PYD/YPG’nin sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı İbrahim Babat’ı aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı ve Türkiye’ye getirdi. İbrahim Babat’ın verdiği bilgiler çerçevesinde Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte Suriye’deki Barış Pınarı Harekat Alanı çerçevesinde yapılan çalışmalarda, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan örgüte ait çok sayıda EYP, mayın, elektrikli fünye ele geçirildi. İbrahim Babat’a yapılan sorguda, örgütün Suriye-Türkiye sınır hattında yer alan TSK’ya ait karakol ve üslerine yönelik eylem planları da öğrenildi. Terör örgütüne 2011’de Cizre’de katılan İbrahim Babat, Kuzey Irak’ta örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladı.
Bir süre Zap’ta görev yapan İbrahim Babat, 2017’de Suriye alanına geçti ve sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı olarak görevlendirildi. (Mİ-BC-ÖK-Y)
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