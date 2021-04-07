- Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ’ı görüştü



- Rusya lideri Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ ve Rus üretimi Sputnik V aşılarını görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmede, Dağlık Karabağ’da imzalanan ateşkesin uygulanması, 2 ülke arasındaki ilişkiler gibi konular ele alındı. Rusya lideri Putin özellikle Ermenistan ve Rusya arasındaki ticari konuda yapılan işbirliklerinin önemine değinirken, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle 2 ülke arasındaki ticari gelirlerde azalma olduğunu fakat bunu eskisinden daha üst düzeye taşıyabileceklerine inandıklarını söyledi.



Dağlık Karabağ ile ilgili ifadeler de kullanan Putin, “Elbette en önemli bileşen, bölgedeki ticaret ve ekonomik bağların ve ulaşım yollarının eski haline getirilmesi ve Ermenistan için yeni fırsatlara sahip olması. Bence bu son derece önemli” dedi.

Paşinyan ise Dağlık Karabağ’da imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin varlığının bölgede istikrar ve güvenlik için en önemli unsur haline geldiğini belirtmek isterim. Bu bağlamda bugün Dağlık Karabağ ve çevresindeki güvenlik sisteminin mimarisi ile ilgili görüşlerinizi ele almayı umuyorum. Elbette bugün Rus-Ermeni ortak kuvvet grubunun faaliyetlerinin bazı nüanslarını görüşeceğiz. Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile çatışmaların ardından savaş esirleri, rehineler ve diğer tutuklular konusu hala çözüme kavuşmadı. Defalarca görüştüğümüz gibi, Kasım’da (2020) imzalanan anlaşmaya göre tüm rehineler, savaş esirleri ve diğer tutuklular memleketlerine iade edilmeliydi fakat maalesef Azerbaycan'da hala tutuklularımız bulunuyor. Bu konunun çözümü ile ilgili aramızda anlaşmazlık olmamasına sevindim” dedi.

Paşinyan, Rusya’dan satın aldıkları Sputnik V aşısının yarın Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ulaşacağını fakat 1 milyon doz daha aşı almak istediklerini söyleyerek, “Covid-19 salgını ile mücadelede sıkı işbirliği içindeyiz, yarın Rus aşısının ilk partisi elimize geçecek ve etkinliğini kanıtladığı için Rus aşısını daha büyük miktarda almayı umuyoruz. Yarın Ermenistan’a 15 bin doz aşı ulaşacak ancak bizim 1 milyon dozdan fazlasına ihtiyacımız var. Rus aşısı almayı umuyoruz çünkü bu aşı etkinliğini kanıtladı. Ermenistan’ın bu aşıyı satın alma fırsatına sahil olması bizim için çok önemli” dedi.

Paşinyan ayrıca ülkesinde nükleer santral inşa edilmesi konusunda Putin ile görüşeceklerini söyleyerek, “Bugün stratejik yatırımlarla ilgili bazı konuları da ele alacağımızı umuyorum ve bu bağlamda bugün sizinle Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeni bir nükleer santral inşa etmenin imkanlarını görüşmek isterim” ifadelerini kullandı.



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